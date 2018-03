Assalto relojoaria: “Várias pessoas” detidas em França – Ministério Público

“Várias pessoas suscetíveis de estarem ligadas ao assalto à mão armada” a uma relojoaria na cidade do Luxemburgo foram detidas ontem, em França, de acordo com o Ministério Público do grão-ducado.

A informação foi avançada num curto comunicado divulgado à imprensa na tarde de ontem, altura em que, segundo as autoridades, decorriam ainda as diligências para apurar se os suspeitos detidos em França são de facto os autores do assalto de terça-feira.

Não houve entretanto confirmação oficial por parte das autoridades. De fonte oficial, sabe-se apenas que as detenções foram feitas pela Polícia Judiciária da cidade francesa de Lyon.

Redação Latina (Foto: polícia grã-ducal)