Assédio sexual: ITM recebeu 12 pedidos de esclarecimento e uma queixa em 2017

A Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) recebeu 12 pedidos de esclarecimento e uma queixa por assédio sexual no ano passado, segundo dados divulgados pelo ministro do Trabalho.

No que toca à queixa, Nicolas Schmit sublinha que o Ministério Público não deu seguimento ao caso por falta de provas.

Olhando para 2016, não chegou à ITM, nesse ano, qualquer queixa por assédio sexual, havendo apenas registo de sete pedidos de esclarecimento, de acordo com o ministro.

Nicolas Schmit respondia a várias perguntas levantadas pela deputada Taina Bofferding, do LSAP, que queria saber se o ministério dispõe de dados sobre a proporção de casos de assédio sexual no local de trabalho, sobre as queixas apresentadas e sobre as eventuais condenações.

Além da reclamação e dos pedidos de esclarecimento endereçados diretamente à ITM nos últimos dois anos, o ministro lembra que o organismo não dispõe de dados quanto a possíveis queixas apresentadas no tribunal trabalho.

Redação Latina