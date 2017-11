Asselborn toma posição após expulsão de criança georgiana

Um requerente de asilo de 12 anos foi expulso do Luxemburgo com a sua mãe, a 12 de outubro último. O repatriamento forçado para a Geórgia gerou uma onda de indignação nas redes sociais, uma vez que o rapaz estava escolarizado no grão-ducado.

Uma situação que levou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, a tomar posição. Em comunicado, o chefe da diplomacia luxemburguesa e ministro da Imigração começa por lembrar que a expulsão de qualquer requerente de asilo só acontece após um exame aprofundado do dossiê. O governante diz que o repatriamento forçado é efetuado em “último recurso”, sobretudo quando há crianças escolarizadas.

Jean Asselborn sublinha ainda que caso as crianças estejam escolarizadas há mais de quatro anos num estabelecimento luxemburguês “há a possibilidade de regularizar a situação das famílias, mas que para isso é preciso respeitar certas condições”.

Sem avançar muitos pormenores sobre o dossiê, o ministro dos Negócios Estrangeiros esclarece, contudo, que mãe e filho tinham fornecido informações falsas sobre a sua identidade e situação familiar.

Jean Asselborn conclui o comunicado, sublinhando que a atribuição do estatuto de refugiado não foi possível nestas condições.

