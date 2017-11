Assinado plano social para os 14 funcionários da Tullet Prebon Luxembourg

Foi assinado um plano social na empresa Tullett Prebon Luxembourg, do setor financeiro, que salvaguarda parcialmente os interesses dos 14 funcionários que ficaram sem trabalho.

O acordo foi alcançado numa reunião que juntou à mesa representantes dos trabalhadores e dos patrões.

Neste plano social, cada funcionário recebe um subsídio de formação de 16 000 euros, além das indemnizações calculadas em função da sua idade e da antiguidade.

A empresa chegou a ter 40 funcionários, em 2012, mas entrou num processo de emagrecimento do quadro do pessoal, que culminou, agora, com o despedimento coletivo dos últimos 14.

A Aleba é a estrutura sindical envolvida no processo e lança duras críticas à direção da empresa, que acusa de ter pressionado os funcionários a aceitar uma redução dos salários para “salvar” os postos de trabalhado. “Foi um sacrifício em vão”, lamenta o sindicato.

Redação Latina (Foto: Aleba)