Assistentes lusófonos no ciclo 1 é uma mais-valia para as crianças portuguesas (C/ÁUDIO)

O acordo assinado pelos governos do Luxemburgo e de Portugal, sobre o ensino de português, determina a continuidade da presença de assistentes lusófonos no ciclo 1 do ensino fundamental, ou seja no precoce e nos jardins de infância.

Os assistentes lusófonos já estão em ação desde 2012 e estão presentes, atualmente, em 10 escolas do país, sobretudo nos estabelecimentos de ensino onde há uma forte presença de crianças que falam português.

O objetivo não é propor um ensino bilingue, mas sim recorrer ao assistente lusófono, duas a três horas por semana, para que a criança se possa exprimir, livremente, em português e reforçar, assim, a aprendizagem da língua materna, disse à Rádio Latina, Angélique Quintus, do ministério da Educação.

Todavia, a aprendizagem do luxemburguês no ciclo 1, continua a ser a prioridade. O ensino multilinguístico neste ciclo visa o desenvolvimento da língua luxemburguesa, uma iniciação ao francês e a promoção das línguas de origem das crianças.

O projeto existe atualmente em dez escolas e é seguido e avaliado pela Universidade do Luxemburgo. Num primeiro balanço, Angélique Quintus sublinha os efeitos positivos da presença de assistentes lusófonos nas aulas.

A equipa de assistentes lusófonos é constituída por professores de português, mas também por professores luxemburgueses de origem portuguesa.

Este sistema não cobre todo o país mas é uma proposta às comunas, para que a integrem nas suas escolas. De referir que 65 por cento das crianças que frequentavam o ensino pré-escolar em 2014-2015 eram de origem lusófona. Para 29 por cento, o português era a primeira língua falada em casa.

Redação Latina