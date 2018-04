Associação das pessoas com doenças raras tem dezenas em lista de espera (C/ÁUDIO)

O serviço de consultas da associação das pessoas com doenças raras, a ALAN, não está a conseguir dar vazão à procura. Neste momento, são cerca de 50 as pessoas em lista de espera para uma consulta com os assistentes sociais e psicólogos do organismo.

Ouvido pela Rádio Latina, o diretor da ALAN, Marc Ries, explica o aumento da procura com o facto de a associação, fundada há 20 anos, ser cada vez mais conhecida no país.

Os profissionais estão sem mãos a medir perante os pedidos de consultas. Marc Ries fala em dores de cabeça e em falta de meios. Lembra que dos nove profissionais que trabalham na ALAN a tempo inteiro apenas um deles é totalmente financiado pelo Estado. De resto, a associação conta com os fundos angariados no Telethon e com os donativos de particulares e empresas.

As doenças raras afetam cerca de 30.000 pessoas no Luxemburgo. Para a maior parte das cerca de 7.000 patologias raras já identificadas não existe cura.

Redação Latina