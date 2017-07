ASTI critica “indefinição da reforma do RMG” (C/ÁUDIO)

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes(ASTI) critica o novo projeto de lei sobre o Rendimento Mínimo Garantido (RMG), que, na sua perspetiva “vai continuar a prejudicar os jovens com menos de 25 anos e os estrangeiros extra-comunitários”.

Com as novas regras do subsídio – que passa a chamar-se Rendimento de Inclusão Social (REVIS) –, continuam a ficar de fora os jovens com menos de 25 anos.

“A nova lei não mexe no tempo de residência obrigatória, de cinco anos, para os cidadãos estrangeiros extra-comunitários” , lamenta Laura Zuccoli, presidente da ASTI.

Em declarações à Rádio Latina, Zuccoli critica a falta de clareza do novo sistema de análise de perfil individual, que fica a cargo da ADEM.

Por outro lado, Laura Zuccoli afirma que está satisfeita com o modelo de individualização das prestações.

O modelo favorece, por exemplo, as famílias monoparentais, que passam a ser mais apoiadas, tal como os refugiados.

O projeto de lei sobre o REVIS está a ser analisado pelo Conselho de Estado.

A ASTI, a Caritas, alguns sindicatos e profissionais desta área não vêm com bons olhos as modificações propostas pelo atual Executivo.

