Ataque sul de França: Sequestrador abatido a tiro pela polícia

O homem que hoje tomou reféns num supermercado de Trèbes, no sudoeste de França, foi hoje morto a tiro pela polícia. A informação é avançada pela agência de notícias Associated Press que como fonte o secretário-geral do sindicato da polícia francesa, Yves Lefebvre.

Pelo menos duas pessoas foram mortas hoje naquela tomada de reféns feita por um homem que afirmou agir em nome do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico quando entrou no supermercado cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa).

O homem, já identificado como um marroquino de cerca de 30 anos, seguido por radicalização islâmica, é igualmente suspeito de antes ter ferido no ombro um polícia, na cidade próxima de Carcassonne.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse, entretanto, que tudo indica tratar-se de um ataque terrorista.

Em Bruxelas, onde participa numa cimeira da União Europeia, Macron ofereceu “todo o apoio” às pessoas envolvidas.

Redação Latina/Lusa (foto: Lusa)