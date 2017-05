Atletismo: Domínio africano na Maratona noturna ING

O queniano Edwin Kibet Kiptoo venceu este sábado a Maratona noturna ING, no Luxemburgo, prova que juntou cerca de 15 mil atletas. Na corrida feminina, Tsehay Gebre Getiso, da Etiópia, conquistou o primeiro lugar do pódio.

Kiptoo atravessou a meta com o tempo de 2:16:55, quatro minutos mais lento que o recorde desta pista. Tendo em conta as temperaturas elevadas que se fizeram sentir, cerca de 28 graus no início da corrida, o queniano consegui bater o compatriota John Komen, que ganhou as últimas duas edições da Maratona IGN e Alex Chesakit do Uganda.

Getiso, vencedora da maratona feminina, completou o percurso em 2:46:08, à frente de Bejo Geletu Bekelu (Etiópia) e Jane Chelagat (Quénia). Bertil Muller, 7.ª qualificada, com 2:56:54 e Fabienne Gehlen, 13.ª, com 3:20:48, foram as melhores prestações do Luxemburgo na competição deste ano.

Com o tempo de 1:11:03, o queniano Cosmas Mutuku Kyeva foi o vencedor da meia-maratona, que teve início na Luxexpo em Kirchberg. Bem perto, Lisa Hahner, foi a primeira mulher a passar a meta com 1:18:11.

O primeiro luxemburguês terminar o percurso foi Christophe Kass (1:16:03), posicionando-se no quarto lugar da meia-maratona masculina. Já a mulher luxemburguesa com o melhor resultado foi Pascale Schmoetten (1:29:39), conseguindo a terceira posição e um lugar no pódio.

Cerca de 15.000 participantes correram no sábado à noite na Maratona ING, acompanhados do calor que se tem feito sentir no Luxemburgo. Às 19 horas os corredores começaram a maratona, meia-maratona e, para os que preferem, a “team run”.

Mas como já é hábito neste evento, a festa vai para além dos corredores, com muitos fãs, grupos de dança, voluntários, etc. que fazem deste evento um dos maiores eventos desportivos do ano.