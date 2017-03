Átoa lançam novo single: “Queria Ser”

“Queria Ser” é o título do mais recente single dos Átoa, a incluir no seu segundo álbum de estúdio.

O novo tema foi escrito pelos Átoa e composto, em parceria, com os produtores Bruno Mota e Stego de Maraki Music e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Ainda sem título, o próximo disco da banda deverá ser lançado em 29 de setembro, e irá mostrar uns novos Átoa, mais maduros [musicalmente falando] e mais enérgicos.

Além do single de apresentação (e do novo álbum), os Átoa preparam-se para dar início a uma nova jornada com concertos anunciados para o Porto e Lisboa em 6 e 7 de outubro, respetivamente.

Com 8 milhões de visualizações dos seus vídeos no YouTube, a banda portuguesa é um dos maiores fenómenos de popularidade da atualidade e preparam-se para viver um 2017 repleto de novos sucessos. Agora estão de volta aos lançamentos com “Queria Ser” que pode ouvir em baixo: