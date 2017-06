Atropelamento, frieza e negligência de auxílio chocam o mundo

Captado por câmaras de vigilância e divulgado nas redes sociais, um vídeo de um atropelamento na China está a chocar o mundo. No país, levantou-se um enorme debate sobre a perda de valores e de confiança na sociedade, refere o The New York Times.

No vídeo, apresentado em baixo – e que não foi sujeito a quaisquer edições de imagem -, pode assistir-se a uma mulher a tentar atravessar uma estrada na passadeira (embora com sinal vermelho para peões), ser atropelada ficando caída no chão.

Quer o condutor que a atropela, quer todos os outros condutores que por ali vão passando, transeuntes e peões que assistiram ao atropelamento e atravessam também a passadeira ao lado da mulher, todos a ignoram enquanto esta pede ajuda, levantando a cabeça, estendida no meio da estrada.

O auxílio nunca chega e a mulher acaba por ser novamente atropelada, desta vez com um carro a passar-lhe por cima.

A mulher acabaria por morrer mais tarde, vítima dos ferimentos, segundo o jornal norte-americano.

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis

Veja em baixo: