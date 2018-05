Atropelamento mortal de jovem de 13 anos: Polícia lança apelo a testemunhas

A polícia lançou um apelo a testemunhas, para apurar as causas do trágico atropelamento mortal de um adolescente de 13 anos, em Howald.

Numa nota enviada às redações, a polícia apela a eventuais testemunhas, que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidentes, para que entrem em contacto com as autoridades através do número de telefone 113.

O acidente aconteceu por volta das 16:25 de sábado, na rue des Bruyeres, em Howald. O rapaz de 13 anos, que andava de bicicleta, foi atropelado por um automobilista quando estava a atravessar a rua.

Apesar de ter o capacete, o adolescente sofreu ferimentos graves. Mais tarde, no hospital, foi-lhe declarada a morte cerebral.

Redação Latina