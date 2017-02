Atuações que não correram tão bem nos Grammy Awards

Adele foi, sem dúvida, a rainha da festa no último domingo arrecadando cinco prémios Grammy . Mas nem tudo foi perfeito, a atuação não começou da melhor forma embora Adele tivesse estado à altura de compor tudo. A atuação, em dueto, de Lady Gaga e os Metallica também começou com o pé errado.

O público presente reagiu da melhor forma com boa parte da sala de pé a aplaudir. No final, recebeu uma ovação, tanto no momento ao vivo como depois pela internet.

Um pouco mais tarde foi a vez do dueto entre Lady Gaga e os Metallica começar mal com o microfone de James Hetfield a não funcionar. Quando “Moth Into the Flame” começou só se ouvia Lady Gaga a cantar, a boca de Hetfield mexia mas não saía qualquer som, como pode ver no vídeo a seguir.