Aumento de casos de HIV põe em causa eficácia dos centros de troca de seringas

O aumento do número de novas infeções pelo HIV está a levantar questões sobre a eficácia dos centros para toxicodependentes, onde se trocam seringas.

De acordo com o último relatório do Comité de Vigilância da Sida, foram diagnosticados 98 novos casos no ano passado, o número mais elevado de sempre. Entre esses casos, 21 dizem respeito a consumidores de drogas por via intravenosa, um número também em alta.

Os dados, divulgados na semana passada, já levaram a deputada Josée Lorsché, do partido déi Gréng, a questionar o trabalho das estruturas especializadas em toxicodependência e o aumento das trocas de seringas nestes centros, que, segundo ela, não atingiram os resultados esperados.

Numa questão parlamentar dirigida à ministra da Saúde, Lydia Mutsch, a deputada ecologista quer saber se a governante considera, ou não, importante a criação de estruturas complementares de prevenção, focadas nos consumidores de drogas por via intravenosa.

Caso a resposta seja afirmativa, Josée Lorsché quer saber que medidas poderão vir a ser implementadas para proteger os utilizadores de drogas injetáveis.

Redação Latina