Aumento da licença de paternidade também para a função pública?

Será que a função pública também vai ter direito a um aumento da licença de paternidade, que deverá passar de dois para dez dias? A questão foi colocada ao ministro da Função Pública pelos deputados Max Hahn e Claude Lamberty, do DP, mas a resposta deixa margem para dúvidas.

No texto, divulgado hoje no site da Câmara dos Deputados, Dan Kersch começa por explicar que o acordo encontrado com os parceiros sociais visa o aumento da licença para os trabalhadores do setor privado.

O ministro lembra, em seguida, que a licença de paternidade dos funcionários e empregados do Estado é regida por regulamento grão-ducal e que, “em princípio”, não está sujeita às alterações feitas no setor privado.

Dan Kersch acrescenta também que os funcionários públicos têm direito, desde 2006, a quatro dias de licença aquando do nascimento de um filho. Além disso, beneficiam de um sistema que lhes permite gerir de forma flexível as horas extraordinárias.

Tudo leva a crer que o aumento da licença de paternidade dos funcionários do Estado não está nos planos do ministro, embora Kersch termine a resposta admitindo que “eventuais adaptações nesta matéria poderão, caso necessário, ser abordadas nas próximas negociações salariais”.

Redação Latina