Aumento dos cheques-serviço faz baixar inflação em novembro

A taxa de inflação anual caiu para 1,5% em novembro.

O indicador dos preços no consumidor, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC), revela uma queda mensal de três décimas face a outubro. Uma diminuição que o STATEC explica pelas alterações nas modalidades dos ‘cheques-serviço acolhimento’ que vigoram desde o dia 2 de outubro último. A reforma fez com que os preços das creches e ateliers de tempos livros (“maisons relais”, em francês) caíssem, em média, 18,5%. Trata-se de uma despesa a menos para os encarregados de educação que, desde o mês passado, têm direito a 20 horas de acolhimento por semana, para as crianças entre um e quatro anos de idade. Por si só, o impacto das mexidas dos cheques-serviço no índice de preços foi de quatro décimas.

Ainda do lado das quedas nos preços, destaque para os pacotes de viagens de avião cujos preços baixaram 2% face a outubro.

Já os preços dos produtos petrolíferos aumentaram pelo quarto mês consecutivo. A gasolina, por exemplo, ficou 4,4% mais cara.

Redação Latina