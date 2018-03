Autismo: Conferência e iluminação dos monumentos assinala dia mundial

A investigadora portuguesa da Universidade do Luxemburgo, Andreia Costa, é uma das convidadas da conferência desta tarde sobre o autismo – aberta ao público em geral – às 19:00, no Centro Cultural de Capellen.

Esta iniciativa é da Fundação do Autismo do Luxemburgo e acontece no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril.

A efeméride serve para ajudar a sensibilizar a população mundial para esta doença. Trata-se de um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.

A conferência aborda vários aspetos da patologia e lança pistas, em prol de uma maior inclusão dos doentes na sociedade, de todas as faixas etárias.

A doença afeta 1% da população do Luxemburgo. Esta percentagem traduz-se em 5 900 pessoas autistas no país.

As fachadas de vários edifícios, públicos e privados, são iluminadas de azul, cor que simboliza o autismo – de 30 de março a 3 de abril –, nomeadamente a Philharmonie, as fornos industriais de Belval, os museus, os hospitais, as igrejas e os castelos.

O Dia Mundial de Consciencialização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a população.

Redação Latina