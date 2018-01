“Autofestival” arranca a 27 de janeiro

A edição 2018 do Festival do Automóvel do Luxemburgo (“Autofestival”, na designação oficial) arranca já este mês e vai ter lugar de 27 de janeiro a 5 de fevereiro.

O certame é organizado, todos os anos, pela Federação dos Garagistas (FEGARLUX) e pela Associação dos Distribuidores Automóveis (ADAL).

Os concessionários propõem aos clientes condições vantajosas e preços especiais, durante estes 10 dias.

O festival já tem mais de 50 anos e é um ponto de encontro “obrigatório”, para quem tenciona comprar um carro novo.

