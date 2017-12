Automóvel continua a ser meio de transporte mais utilizado

Ao construir uma linha de elétrico na capital, o Governo alarga a rede de transportes públicos com objetivo de serem mais procurados pelos residentes e fronteiriços e assim reduzir o número de veículos a circular nas estradas do país. Mas, um estudo agora divulgado pelo Executivo releva que o caminho é longo até essa mudança de comportamento.

Sessenta e nove por cento dos residentes e fronteiriços não abdicam do automóvel para as suas deslocações. Para a maioria, 73%, o automóvel é mesmo o meio de transporte de eleição para o trajeto entre casa e trabalho, sobretudo nas horas de ponta. Apenas 19% dos residentes e trabalhadores fronteiriços optam pelos transportes públicos.

Estas são as principais conclusões do maior inquérito sobre mobilidade (“Luxmobil”) realizado até à data no grão-ducado e na Grande Região. Entre fevereiro e maio últimos, foram sondados 40.000 residentes e 45.000 fronteiriços, num inquérito pedido pelo ministro das Infraestruturas e do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch.

O veículo particular continua também a ser o principal meio de transporte para levar as crianças à escola. O estudo revela que 39% das crianças são conduzidas à escola, todos os dias, pelos pais. Os transportes públicos são opção para 38% dos alunos. Já outros 21% vão para a escola a pé.

Uma situação que o ministro Bausch classifica como um “problema”, considerando que contribui fortemente para o congestionamento do trânsito, por vezes, caótico nas horas de ponta. O governante apela a uma mudança de mentalidades dos utentes, mas também propõe aumentar a oferta de transportes públicos e a construção de mais ciclovias.

Mas com os 39% de crianças que são conduzidas à escola, todos os dias, no veículo particular dos pais, François Bausch não exclui uma alteração dos horários escolares de forma a não coincidirem com as horas de ponta. Uma pista de reflexão que promete gerar polémica.

Redação Latina