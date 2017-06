Autópsia a Chris Cornell revela várias drogas administradas

Os resultados da autópsia feita a Chris Cornell revelaram sete tipos de drogas diferentes no corpo, incluindo um medicamento famoso para o controlo de ansiedade que, quando administrado em grandes quantidades pode gerar pensamentos suicidas.

De acordo com o relatório do médico forense do estado de Michigan, confirma-se que o cantor – que foi encontrado parcialmente pendurado numa corda para fazer exercício físico – se terá suicidado: “Baseados nas circunstâncias à volta da morte e de acordo com os resultados da autópsia, a causa da morte é um suicídio”, lê-se no relatório.

No corpo de Chris foram detetadas sete tipo de drogas, incluindo um medicamento usado no controlo de ansiedade e que é conhecido por gerar pensamentos e tendências suicidas, chamado Ativan. Porém, os valores encontrados não eram suficientes para dar origem a este comportamento.

À Billboard, a família do músico fez um comunicado após serem conhecidos os resultados dos testes: “Claramente algo correu terrivelmente mal. Eu e as minhas crianças estamos devastados por não poder recuar no tempo”, afirmou Vicki Cornell, a mulher do músico.

Recorde-s que Chris Cornell foi encontrado morto no quarto de um hotel no passado dia 18 de maio.