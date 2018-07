Autoridades investigam homicídio em Schifflange e afogamento em Remerschen

Fim de semana trágico no Luxemburgo. As autoridades estão a investigar dois casos ocorridos este fim de semana, dos quais resultaram dois mortos.

O primeiro remonta à manhã de sábado, por volta das 06:30. Um homem de 39 anos entregou-se à esquadra da polícia de Schifflange, confessando ter matado a mulher. Depois de chegarem ao local, os agentes encontraram de facto o cadáver de uma mulher de 45 anos.

Também no sábado, algumas horas mais tarde, um jovem de 27 anos foi encontrado morto no lago de Remerschen. O corpo foi encontrado por volta das 18:50, pelas equipas da Proteção Civil, depois de os amigos da vítima terem alertado as autoridades sobre o desaparecimento do jovem.

A vítima é um jovem de 27 anos que vivia na Bélgica. A morte, que à partida parece resultar de um afogamento, está agora a ser investigada pelas autoridades.

Redação Latina