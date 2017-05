Autoridades investigam vestígios de hidrocarbonetos no rio Alzette

Foto: Guy Jallay

As equipas da Administração da Gestão da Água (AGE) e os serviços de socorro estão a investigar os vestígios de hidrocarbonetos detetados ontem no rio Alzette, perto de Schifflange.

O Ministério do Desenvolvimento Sustentável assegurou hoje que as autoridades competentes estão a avaliar o grau de contaminação.

O ministério garante também que já foram tomadas algumas medidas para limitar o impacto da contaminação, nomeadamente através da instalação de barragens.

De acordo com o Governo, as causas do incidente não são ainda conhecidas.

Redação Latina