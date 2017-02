Azerbaijão quer detenção do eurodeputado Frank Engel

O Azerbaijão exige a detenção do eurodeputado luxemburguês do Partido Cristão Social (CSV), Frank Engel, por ter alegadamente entrado ilegalmente no país.

Em causa está o facto de Engel e mais dois eurodeputados se terem deslocado, a 20 de fevereiro último, à região do Alto-Karabakh, para observar a realização de um referendo, sem terem pedido autorização.

O Karabakh é uma região situada no sudoeste do Azerbaijão e a leste da Arménia. Os dois países reivindicam, há várias décadas, o controlo do território. Recorde-se que a guerra de Karabakh, entre 1988 e 1994, opôs a maioria étnica arménia da região à República do Azerbaijão.

O eurodeputado cristão-social qualificou a atitude do poder político do Azerbaijão de “cúmulo da estupidez política”.

Engel acrescentou, ainda, que o povo do Karabakh precisa de ajuda e acrescentou que vai “continuar a dar o seu contributo”, com ou sem ameaças do Azerbaijão.

(foto: CSV)

Redação Latina