Bailarina portuguesa Catarina Barbosa sobe hoje ao palco da Banannefabrik (C/ÁUDIO)

A bailarina portuguesa Catarina Barbosa volta hoje a pisar o palco da Bannanefabrik, no âmbito do espetáculo “Les Émergences”, que fica em cena até sábado.

A iniciativa, que já vai na quarta edição, reúne num mesmo espetáculo vários jovens coreógrafos, dando-lhes a oportunidade de desenvolverem e apresentarem as suas criações.

Catarina Barbosa e o namorado, Baptiste Hilbert, são dois desses jovens artistas.Trata-se da sua segunda participação no projeto, desta feita com a peça With my eyes. A jovem de 24 anos referiu, à Rádio Latina, que a peça aborda a questão da espiritualidade.

Catarina Barbosa atua sozinha, em palco, num espetáculo concebido por Baptiste Hilbert.

A música é de Saif Al-Khayyat e Rageed William e de Jean-Sebastien Bach. Catarina Barbosa deixa ainda um apelo ao público.

Os artistas sobem ao palco da Banannefabrik, em Bonnevoie, hoje, amanhã e sexta-feira, às 20:00, e no sábado, às 17:00 e às 20:00.

