Bailarino de Katy Perry cai do palco durante atuação

O engraçado incidente aconteceu enquanto a cantora apresentava o seu mais recente single “Chained To The Rythm”, ao vivo, durante a cerimónia da entrega dos prémios da música britânica, na Arena O2, em Londres.

The new left shark 🏠 #BRITs2017 #KatyPerryBRITS pic.twitter.com/sObIoofgGv

Além do incidente, a atuação ficou marcada pela crítica a Donald Trump e Theresa May, os quais Perry fez representar por dois esqueletos vestidos com roupas semelhantes às que o presidente e primeira-ministra usaram aquando do seu encontro, em Washington, em janeiro.