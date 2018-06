Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas marca assembleia anual no Luxemburgo

O Luxemburgo foi o país escolhido para receber a reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. O evento está marcado para 12 e 13 de julho de 2019.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, não esconde a satisfação por esta escolha, anunciada esta semana no decorrer da terceira reunião anual da instituição em Mumbai.

O Luxemburgo vai ser o primeiro país europeu a organizar a assembleia anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, um feito sublinhado pelo ministro Pierre Gramegna que afirmou que “os objetivos do banco asiático estão em sintonia com a política conduzida nos últimos cinco anos pelo governo do Grão-Ducado” ao dar prioridade às chamadas finanças verdes ou sustentáveis.

O governante enaltece o facto de o “Luxemburgo poder ajudar a reforçar os laços entre a Ásia e a Europa e desempenhar um papel relevante, criando sinergias entre o Banco Europeu do Investimento (BEI) – com sede no grão-ducado – e o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas”.

O Luxemburgo foi o primeiro país não asiático a candidatar-se, em 2016, e a ser aceite pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas como membro não-regional. O objetivo desta instituição internacional é “favorecer o financiamento de infraestruturas modernas entre o Médio Oriente e a Europa, sem esquecer a Ásia Central”.

O Banco Asiático de Investimento já tem 87 membros, sendo que o Líbano foi o último a entrar.

Redação Latina