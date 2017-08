Barcelona/atentado: Um luxemburguês entre os feridos

Haverá um cidadão luxemburguês entre os feridos do atentado de Barcelona, que provocou ontem à noite 13 mortos e 100 feridos.

A informação foi confirmada esta manhã pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, à RTL.

Segundo o ministro, ainda não há confirmação oficial por parte das autoridades espanholas, porém o Ministério dos Negócos Estrangeiros está em contacto permanente com a Embaixada em Madrid e com a cônsul honorária do Grão-Ducado em Barcelona.

Caso se confirme que há realmente um cidadão luxemburguês entre os feridos, Jean Asselborn garantiu que tudo será feito para ajudar essa pessoa.

Redação Latina