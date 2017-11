Bazar da Cruz Vermelha este domingo no pavilhão Victor Hugo

A Cruz Vermelha luxemburguesa organiza este domingo o seu tradicional bazar, no pavilhão Victor Hugo, em Limpertsberg.

Serão mais de 30 stands com produtos artesanais, artigos em segunda mão e comida.

Os lucros deste certame, que mobiliza ao longo do ano mais de 300 voluntários, revertem a favor de projetos da Cruz Vermelha. Este ano, a organização não-governamental decidiu apoiar as atividades relacionadas com os jovens e o Fundo de Urgência para a Ajuda Internacional da Cruz Vermelha..

O Bazar está aberto este domingo das 10:00 às 18:00 e conta com a presença da Grã-Duquesa Maria Teresa, que deverá visitar os stands a partir das 16:00.

Redação Latina