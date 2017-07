O Estado luxemburguês já recebeu 150 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI), que corresponde a 50% do empréstimo desta instituição financeira, acordado entre as duas partes em dezembro de 2015.

O empréstimo, com uma taxa de juro fixa de 0,00%, vai ser aplicado na renovação energética das escolas do país, no âmbito da Conferência de Paris sobre o clima (COP21).

O Luxemburgo comprometeu-se a reembolsar o empréstimo no dia 18 de julho de 2022.

Redação Latina