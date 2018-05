BEI empresta 300 milhões para saneamento energético das escolas

O Banco Europeu de Investimento (BEI) emprestou mais 150 milhões de euros ao Luxemburgo, no início da semana, a uma taxa de juro fixa de 0%, tal como tinha acontecido com um empréstimo idêntico, em julho do ano passado.

Os 300 milhões de euros das duas tranches destinam-se à renovação energética das escolas luxemburguesas. Os empréstimos devem ser reembolsados no dia 28 de maio de 2021.

O ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, sublinhou, em comunicado, que “o governo pode continuar a aplicar uma política energética ambiciosa nos edifícios públicos, graças a estes empréstimos obtidos em condições vantajosas”.

Com estas verbas, “o governo pode continuar a financiar a luta contra as alterações climáticas e a aplicar os acordos da cimeira de Paris (COP21)”, acrescentou o ministro.

