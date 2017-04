Benfica e FC Porto falham ‘quartos’ da Taça EHF de andebol

O Benfica perdeu este sábado com o Helvetia Anaitasuna, em Espanha, por 35-28, e foi afastado da Taça EHF de andebol, apesar de ter terminado com os mesmos oito pontos dos dois primeiros classificados do grupo D.

O grupo D fechou com três equipas com oito pontos, respetivamente MT Melsungen (Alemanha), 1.º classificado, Helvetia Anaitasuna (Espanha), 2.º, e Benfica (Portugal), 3.º. Na quarta posição ficou o Cocks (Finlândia), sem qualquer ponto.

O FC Porto perdeu também este sábado, por 30-28, com o Frisch Auf Göppingen, na Alemanha, em jogo da última jornada do grupo B frente ao detentor do troféu, e foi afastado dos quartos de final da Taça EHF de andebol.

Marcel Schiller, com nove golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na equipa do Frisch Auf Göppingen, seguido à distância pelo central portista Rui Silva, com seis.