Benfica goleou Setúbal antes do clássico com dragões

O Benfica recebeu e goleou este domingo o Vitória de Setúbal, por 6-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Luisão (7m), Jonas (39m e 66m), Salvio (48m), André Almeida (68m) e Zivkovic (87m) fizeram os golos das águias, orientadas por Rui Vitória.

Com este triunfo, e na semana que antecede o ‘clássico’ com o FC Porto, o Benfica está no terceiro posto, com 29 pontos, somente a um do Sporting e a três do FC Porto.

Já o Vit. Setúbal, de José Couceiro, que terminou reduzido a dez após a expulsão de Nuno Pinto, aos 45 minutos, somou a terceira derrota consecutiva para o campeonato.

Os sadinos estão num ‘perigoso’ 16° lugar, com 10 pontos, apenas três acima da ‘linha de água’.