Benfica perde com Gijón HC e falha final da Liga Europeia feminina de hóquei

O Benfica falhou sábado o apuramento para a final da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, ao perder nas meias-finais com as anfitriãs do Gijón HC por 4-3, com um ‘golo de ouro’, no prolongamento.

Com 1.21 minutos para jogar na segunda metade do tempo extra, Marta González qualificou a formação espanhola, que nunca esteve em desvantagem no encontro, liderando por 1-0, 2-1 e 3-2.

Anna Casarramona, aos quatro e 31 minutos, e Maria Diez, aos 22, apontaram os outros tentos das espanholas, enquanto Rita Lopes, aos 18 e 32, e Rute Lopes, aos 23, marcaram para as comandadas de Paulo Almeida.