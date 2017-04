Benfica qualifica-se para as meias-finais da Liga Europeia de hóquei em patins, FC Porto afastado

O Benfica, campeão europeu em título, qualificou-se este sábado para a ‘final-four’ da Liga Europeia de hóquei em patins, ao golear em casa do Liceo da Corunha, por 6-2, na segunda mão dos quartos de final.

Depois de ter vencido em Espanha, por 3-2, o Benfica confirmou em casa a qualificação, com golos de Carlos Nicolia (14 e 44 minutos), Jordi Adroher (24), João Rodrigues (38 e 44) e Miguel Rocha (44), depois de Josep Lamas ter dado vantagem aos galegos aos 12, com Henrique Magalhães a reduzir aos 52.

Sorte diferente teve o FC Porto que foi eliminado nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao perder em casa do Réus, por 2-0, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois.

Após o empate a sete no Porto, os ‘dragões’ estiveram duas vezes em desvantagem em Espanha, com dois golos de Marc Torra, mas empataram por Hélder Nunes e Gonçalo Alves. No desempate por grandes penalidades, o Réus marcou duas vezes, enquanto o FC Porto não marcou nenhuma.