Berchem: Seis migrantes encontrados no interior de um camião

Seis cidadãos iraquianos foram encontrados no interior de um camião, na área de serviço de Berchem. O caso remonta a sexta-feira, mas só hoje foi tornado público pela Polícia Grã-Ducal.

Segundo as autoridades, o condutor do camião, proveniente de França, só se apercebeu da presença do grupo de migrantes ao ouvir barulho vindo do interior do semi-reboque, “entrando imediatamente em contacto com a polícia”.

De acordo com os primeiros elementos sobre o caso, o grupo terá entrado no veículo em França, sem que o motorista se apercebesse.

Os seis migrantes foram entretanto transferidos para o serviço de refugiados do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Redação Latina