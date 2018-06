Bertrange, capital e Strassen são as comunas “mais italianas” do país

Itália festeja amanhã o seu dia nacional – a Festa da República – e, a propósito da data, o STATEC divulga hoje uma série de dados sobre os italianos do Luxemburgo.

A 31 de janeiro deste ano, viviam no grão-ducado 21.962 cidadãos italianos. Sete em cada dez nasceram no país transalpino. Em relação à população total, o peso dos italianos passou de 6,9%, em 1970, para 3,6%, em 2017. No entanto, desde 2010 que o país tem assistido a um novo crescimento.

A média de idades da comunidade italiana é ligeiramente superior aos 43 anos. Os residentes italianos acima dos 37 do total de estrangeiros e dos quase 42 dos luxemburgueses.

Os residentes italianos estão presentes sobretudo nas regiões centro e sul do Luxemburgo. Bertrange, capital e Strassen são as comunas com mais moradores oriundos do país transalpino.

Segundo o Instituto Nacional da Estatística (STATEC), os italianos representam 11,5% dos cerca de 27 mil residentes que pediram ou obtiveram a nacionalidade luxemburguesa entre 2010 e 2017. No ano passado, naturalizaram-se 367. Além disso há cerca de quatro mil residentes com cidadania italiana, mas que são contabilizados como luxemburguesas ou de outra nacionalidade.

