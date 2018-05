Bettel assinala bodas de trigo com mensagem sobre repressão a homossexuais

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, comemora esta terça-feira três anos de matrimónio com o arquiteto Gauthier Destenay. As bodas de trigo foram lembradas publicamente pelo próprio chefe do Governo, através de uma mensagem na sua conta na rede social Twitter.

Na publicação, Xavier Bettel escreve que “em mais de 70 países “não poderia festejar” o seu “terceiro aniversário de casamento”. “Estaria preso ou pior do que isso”, acrescenta o primeiro-ministro, terminando a mensagem apelando a direitos iguais (#equalrights).

A homossexualidade é condenada em mais de 70 países, com penas que podem ir até à morte em oito deles.

Já no Luxemburgo e noutros 22 países, incluindo Portugal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal.

Xavier Bettel e Gauthier Destenay casaram-se a 15 de maio de 2015, ano que o grão-ducado autorizou o casamento para todos.

Redação Latina (Foto: Wort)