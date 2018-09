Bettel e Macron enchem Philarmonie no diálogo sobre o futuro da UE (C/ÁUDIO)

Credibilidade da União Europeia (UE), sentimento de pertença, migrações e energias renováveis foram alguns dos temas que estiveram em destaque no diálogo de ontem entre Emmanuel Macron, Xavier Bettel e os cidadãos, um encontro que encheu a Philharmonie, na cidade do Luxemburgo.

Perante uma plateia com cerca de 1.500 pessoas, foi o primeiro-ministro luxemburguês quem inaugurou o debate. Bettel começou por defender a construção europeia, lembrando que vivemos num projeto de paz, algo que ilustrou com a sua situação pessoal.

Falando sobre os valores europeus, Emmanuel Macron, defendeu uma Europa social e responsável, mostrando-se favorável a um orçamento da zona euro.

Bettel e Macron foram recebidos na Philharmonie com aplausos, mas também com protestos. Ativistas da secção luxemburguesa da Greenpeace voltaram a exigir o encerramento da central nuclear de Cattenom. Durante o debate, o presidente francês disse, no entanto, que o fim da energia nuclear não é a prioridade, mas sim o fecho das centrais termoelétricas.

Emmanuel Macron e Xavier Bettel responderam, ontem, às perguntas dos cidadão sobre o futuro da União Europeia.

Redação Latina