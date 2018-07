Bettel e Macron vão discutir o futuro da Europa com os cidadãos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai estar no Luxemburgo no próximo dia 6 de setembro. Acompanhado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, Macron vai subir ao palco do Grande Teatro do Luxemburgo para debater o futuro da Europa com os cidadãos.

Trata-se de uma “consulta cidadã”, a ideia do Presidente francês para promover uma aproximação entre os cidadãos e o projeto europeu, no âmbito do debate alargado sobre o futuro da União Europeia.

Em comunicado, o Governo luxemburguês esclarece que o encontro com os cidadãos visa identificar as suas “preocupações, esperanças e anseios”, que os 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão ter em conta na elaboração do plano de ação para os próximos cinco a dez anos.

A consulta cidadã no Luxemburgo está, então, marcada para o dia 6 de setembro, às 17:00, no Grande Teatro, na capital do país.

Redação Latina (foto: SIP / Jean-Christophe Verhaegen)