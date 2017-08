Bettel lembra Macron da importância de avançar com o fecho de Cattenom

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, aproveitou a visita oficial ao Luxemburgo do Presidente francês, Emmanuel Macron, para voltar insistir na necessidade de avançar com o encerramento da central nuclear de Cattenom.

O líder do Executivo luxemburguês defendeu o investimento em projetos na área das energias alternativas, sublinhando que esses projetos podem ter um caráter transfronteiriço.

O fecho da central nuclear de Cattenom, situada em solo francês, a poucos quilómetros do grão-ducado, voltou assim a estar em cima da mesa, depois de em julho, no Palácio do Eliseu, em Paris, Bettel já ter pedido diretamente a Macorn que dê seguimento ao dossiê.

O tema já tinha estado na ordem do dia no início de 2015, aquando da visita ao Luxemburgo do então presidente gaulês, François Hollande. Uma reivindicação luxemburguesa antiga, mas que parece continuar sem solução à vista.

Esta foi a primeira deslocação oficial de Emmanuel Macron ao Luxemburgo, desde que assumiu a presidência do país vizinho em maio.

Redação Latina (Foto: SIP / Mathieu Cugnot)