Bettel na Coreia do Sul para desenvolver sinergias tecnológicas

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, iniciou este domingo uma visita de trabalho de três dias à Coreia do Sul, acompanhado de uma delegação de empresários industriais e banqueiros.

As relações bilaterais são um ponto importante da agenda, e vão estar no centro de encontro de Bettel com o seu homólogo Lee Nak-Yeon.

Numa cerimónia mais solene, em Seul, os dois governantes prestaram homenagem aos soldados mortos na guerra da Coreia, com a deposição de coroas de flores no “Memorial Hall”.

Destaque, ainda, no programa para uma visita guiada ao “Seoul Startup Hub”, o maior incubador de start-up do país, e ao “Seoul Fintech Lab”, um laboratório que contribui para o desenvolvimento das competências das empresas coreanas de alta tecnologia.

