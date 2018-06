Bettel promete mais regalias aos funcionários públicos, a cinco meses das eleições

Para tornar a função pública ainda mais atrativa, o Governo anunciou novas regalias para os funcionários públicos. Medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, a cinco meses das eleições legislativas.

Em concreto, trata-se de introduzir algumas alterações à duração da formação inicial (que cai de três para dois anos a partir de 1 de janeiro de 2019) e nos salários de início de carreira.

Atualmente os estagiários recebem, no primeiro ano, 80% do salário correspondente ao ano inicial como efetivos, e 90% nos dois anos seguintes, em função do sistema aplicado desde 2015. Essa fórmula é abolida e o tempo de estágio até pode cair para um ano apenas, de acordo com esta adenda ao acordo salarial de dezembro de 2016.

Além disso, o montante do subsídio de refeição aumenta 60 euros por mês.

Todas estas medidas vão custar 50 milhões de euros ao orçamento de Estado.

Bettel comprometeu-se a discutir as propostas com o sindicato da Função Pública CGFP, após as eleições de outubro.

Redação Latina