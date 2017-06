Beyoncé é a segunda celebridade mais bem paga do mundo

Como já é habitual, a revista Forbes divulgou a lista das 100 celebridades mais bem pagas do ano. Das 20 primeiras posições, 9 pertencem a estrelas da música.

Segundo a tabela oficial da revista norte-americana, Beyoncé é a celebridade feminina do mundo da música mais bem paga do mundo com um lucro de 105 milhões de dólares com a sua digressão “Formation World Tour” e o seu álbum Lemonade.

À frente dela está o rapper e produtor Puff Diddy que ganhou 130 milhões de dólares entre a sua digressão, a venda de roupas da sua marca e por ter participado numa campanha de uma marca de vodka.

O terceiro lugar vai para fora do universo musical, com J.K. Rowling e 95 milhões de lucros.

Entre os músicos, o destaque ainda vai para o rapper Drake, no quarto lugar, com 94 milhões de dólares, e na sexta posição The Weeknd com 92 milhões de dólares.

Fora da música e entre aquelas duas posições estão Cristiano Ronaldo, no quinto lugar, com 93 milhões de lucros, e o seu “adversário mais direto”, Lionel Messi, no décimo quarto lugar, com 80 milhões de dólares.

Fora do Top 10, encontram-se Justin Bieber no décimo terceiro lugar com 83 milhões de dólares, no décimo oitavo lugar ficou Adele com ganhos de 69 milhões, e na posição número 77 encontra-se Rihanna com 36 milhões.

Conheça o Top 20 das celebridades mais bem pagas na listagem a seguir:

1. Diddy, US$130 milhões

2. Beyoncé, US$105 milhões

3. J.K. Rowling, US$95 milhões

4. Drake, US$94 milhões

5. Cristiano Ronaldo, US$93 milhões

6. The Weeknd, US$92 milhões

7. Howard Stern, US$90 milhões

8. Coldplay, US$88 milhões

9. James Patterson, US$87 milhões

10. LeBron James, US$86 milhões

11. Guns N’ Roses, US$84 milhões

11. Rush Limbaugh, US$84 milhões

13. Justin Bieber, US$83.5 milhões

14. Lionel Messi, US$80 milhões

15. Dr. Phil McGraw, US$79 milhões

16. Ellen DeGeneres, US$77 milhões

17. Bruce Springsteen, US$75 milhões

18. Adele, US$69 milhões

18. Jerry Seinfeld, US$69 milhões

20. Mark Wahlberg, US$68 milhões

(Foto: reuters)