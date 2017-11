Bilhetes para o Luxemburgo-Hungria colocados hoje à venda

São postos hoje à venda os bilhetes para o jogo particular de futebol, entre o Luxemburgo a Hungria, agendado para o próximo dia 9 de novembro, no Estádio Josy Barthel.

Os preços dos ingressos variam entre 10 e 25 euros e estão à venda nas agências de viagens Emile Weber, na Livraria Libo (Wiltz), no Réidener Spënnchen e no Centro de Formação de Mondercange.

O encontro amigável estava inicialmente marcado para 10 de novembro, no Estádio Municipal de Oberkorn, mas vai realizar-se um dia mais cedo, no Josy Barthel, depois de a Federação Húngara ter levantado algumas reservas sobre as normas de segurança do estádio de Differdange.

Redação Latina