Bilhetes para o concerto de Lauryn Hill na Rockhal postos à venda hoje

A autora de “The Miseducation of Lauryn Hill” vem ao Luxemburgo. Depois de muitas dúvidas sobre a realização do espetáculo, agora é oficial: a cantora norte-americana Lauryn Hill atua na Rockhal a 14 de dezembro. Os bilhetes são postos à venda esta sexta-feira, às 10:00.

O concerto no grão-ducado acontece no âmbito de uma digressão mundial que assinala os 20 anos do primeiro álbum a solo da artista, “The Miseducation of Lauryn Hill”, um clássico do R&B que lhe valeu várias distinções, incluindo cinco Grammys.

“Ex-Factor”, “Doo-Woop (That thing), “Zion” e “Everything is Everything” são alguns dos temas do álbum, que os fãs vão certamente poder ouvir no dia 14 de dezembro. O disco multi-platinado foi lançado depois de a cantora, rapper e atriz ter passado pelo grupo The Fugees. Aliás, foi durante a sua experiência na banda – mais precisamente com a mítica versão de “Killing me soflty” – que Hill escreveu o seu nome na história do R&B.

O Luxemburgo será a última paragem europeia desta digressão mundial, que, pelo velho continente, passará também por Bélgica, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Dinamarca e Suécia.

Quanto aos bilhetes, há vários pacotes e preços. Os bilhetes simples custam cerca de 70 euros, incluindo a taxa de pré-venda e uma contribuição de dois euros para a MLH Foundation, qie apoia iniciativas solidárias nas áreas da educação, saúde, agricultura, tecnologia e desenvolvimento. Além disso, serão postos à venda três pacotes VIP, cujos preços variam entre os 168,45 e os 507,75 euros. A justificar os preços estão alguns “miminhos” concebidos a pensar nos fãs, desde o acesso à sala mais cedo a uma fotografia com a artista e outros merchandising como um poster comemorativo da digressão mundial da cantora.

Afinal, é mesmo verdade. Lauryn Hill vem ao grão-ducado. O espetáculo tinha sido divulgado há alguns meses pela imprensa, embora só agora tenha sido confirmado pela sala de concertos de Esch/Belval.

