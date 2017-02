Billy Corgan pensou em suicídio

Billy Corgan, vocalista dos Smashing Pumpkins, revelou recentemente em entrevista, que suicídio não esteve descartado por causa dos “rivais” da altura.

Em conversa com Amy Jo Martin durante uma entrevista ao Podcast Why Not Now, e citado pela Blitz, Corgan confessou que o sucesso dos Nirvana e dos Pearl Jam o deixou emocionalmente desfeito, ao ponto de ponderar suicidar-se: “Num curto espaço de tempo, fui do sucesso dentro do meu campo à ideia de que todas as regras no meu campo tinham mudado”.

Recuando a 1991, ano em que saiu Gish, o álbum de estreia dos Smashing Pumpkins, o sucesso foi relativamente alto nas tabelas de vendas, atingindo o milhão de cópias. No entanto, foi ultrapassado por Nevermind e Ten, discos dos nirvana e Pearl Jam, respetivamente.

“Tudo o que eu tinha construído, o que queria ser e fazer, já não era tão relevante quanto precisava. Entrei numa depressão longa, não conseguia escrever canções. Cheguei a ter manhãs na minha vida em que as hipóteses eram atirar-me de uma janela ou prosseguir”, revelou corgan.