Björk lança o teledisco do tema ‘Notget’

Björk lançou, ontem (03/04), o vídeo de ‘Notget’, editado em 2015.

A música faz parte do último álbum Vulnicura mas só agora o teledisco foi produzido.

Realizado por Warren Du Preez e Nick Thornton, a versão 2D do vídeo foi disponibilizada através da conta oficial do Youtube da cantora Islandesa logo após a apresentação [performance] oficial, ao vivo, durante o Festival Ceremonia, que decorreu no México.

Ao que parece, segundo informações de um colaborador da artista, Björk já terá escrito a maioria das músicas para seu próximo álbum, que ainda sem título nem data de lançamento.

Assista a ‘Notget’ em baixo: