Blondie lança primeiro single do próximo álbum

Os nova-iorquinos, Blondie, lançaram tema de apresentação ao novo álbum “Pollinator”.

A banda de punk/ Rock de grande sucesso, especialmente nos finais dos anos 70 e início da década de 80′, Blondie, anunciaram a data prevista de lançamento daquele que será o 11º álbum de estúdio, “Pollinator”, para o dia 5 de maio.

O single “Fun”, que pode ouvir em baixo, serve de primeira apresentação ao disco.

Com 10 álbuns editados entre 1974 (o primeiro) e 2014 (o décimo), a banda de Deborah Harry marcou gerações com êxitos como “One Way or Another”, “Maria” ou “Heart of Glass”. Recorde os sucessos mais abaixo.