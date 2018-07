Blues’n Jazz Rallye com 89 concertos gratuitos na capital

Vem aí mais um Blues’n Jazz Rallye. A maratona urbana de jazz e blues volta a encher as ruas dos bairros Pfaffenthal, Clausen, Grund e centro da capital, no sábado.

Vão ser 89 concertos gratuitos, entre as seis horas da tarde e as três da madrugada, num dos mais populares eventos anuais, promovido pelo Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO).

Este festival atrai, todos os anos, milhares de visitantes não só pela música eclética, mas também pelo convívio nos bairros pitorescos da capital, proporcionado pela ambiente ao ar livre.

Este rali musical junta mais de 200 músicos de renome internacional e começa já esta sexta-feira, com uma espécie de aperitivo, no hotel Royal, onde a partir das seis horas da tarde com a atuação dos australianos Pugsley Buzzard e o trio francês Ivan Paduart.

Redação Latina (Foto: visitluxembourg.com)