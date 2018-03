Blues’n Jazz Rallye e Rock um Knuedler já têm data marcada

Já são conhecidas as datas dos principais festivais de verão promovidos pelo Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO).

Embora ainda não tenha revelado os pormenores do cartaz, o LCTO já fez saber que o Rock um Knuedler regressa à Place Guillaume II, ao St-Esprit e à Gëlle Fra a 7 de julho. Duas semanas depois, no dia 21, é a vez de os bairros do Grund, Clausen e Pfaffenthal acolherem o tradicional Blues’n Jazz Rallye.

Para agosto estão agendados o festival de artes de rua Streeta(rt)nimation, nos dias 3 e 4, e o MeYouZik, a 14 e 15. Este ano, o certame dedicado à música do mundo vai durar dois dias e não vai acontecer no fim de semana, como habitualmente, estando marcado para terça e quarta-feira.

Apesar de o verão ainda parecer uma miragem longínqua, a agenda do LCTO arranca já esta semana. Na sexta-feira e o no sábado, a Place d’Armes acolhe o Explore Luxembourg, uma iniciativa que serve para dar a conhecer o potencial turístico do país. Informações destinadas aos turistas, entretenimento para todas as idades, concertos e apresentação de produtos locais preenchem o cartaz. Em palco vão estar, entre outros, Erni Delosch, Änder Hirtt, orquestra Pol Milbert, o quinteto City Brass e La Ronde.

É também já esta semana que as Casamatas do Bock reabrem ao público. A temporada de visitas guiadas às estruturas subterrâneas da capital começam na sexta-feira, dia 30, encerrando a 16 de setembro. Os bilhetes custam 12 euros.

Redação Latina (Foto: visitluxembourg)